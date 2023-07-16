علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لعلاج الأورام الخبيثة

موسكو-سانا

ابتكر علماء روس طريقة جديدة لعلاج الأورام الخبيثة باستخدام الدقائق النانوية.

وأوضح علماء من الجامعة الوطنية للبحوث الطبية أن الطريقة الجديدة لعلاج الأورام السرطانية تعتمد في عملها على استخدام الدقائق النانوية الحساسة، وذلك بهدف إحداث توازن نوعي للمواد المؤكسدة والمختزلة داخل الخلية السرطانية، ما يسمح للأدوية باستهداف الخلايا المصابة والتحكم بالقضاء عليها.

وقال الباحث تيمور نظاموف من الجامعة الوطنية للبحوث العلمية: “إن التركيبات المقترحة لعلاج الأورام عبارة عن جزيئات من أكسيد الحديد مطلية بقشرة من البوليمر تدخل في تركيبها مركبات تحتوي على ذرتين من الكبريت”، لافتاً إلى أن قشرة البوليمير تتفتح بعد دخول الدقائق النانوية إلى الخلية السرطانية مطلقة ذرات الحديد وذرات الكبريت التي يعزز بعضها بعضا لتستنزف احتياطي الإنزيم المختزل (الغلوتاثيون) ما يحفز الإجهاد التأكسدي داخل الخلية السرطانية ويؤدي إلى موتها.

وأوضح العلماء أن فعالية الطريقة الجديدة تتوقف على توحيدها مع طريقة توصيل الأدوية المستهدفة وقابلية المواد للأكسدة واختزال التكوينات الخبيثة والتأثير المستهدف للمواد الفعالة.

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