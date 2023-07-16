دراسة جديدة تكشف سبب تبدل لون المحيطات

لندن-سانا

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن أكثر من نصف مساحة محيطات العالم تحول لونها خلال العقدين الماضيين إلى الأخضر في الكثير من المناطق، ما يعكس تأثيراً سلبياً لتقلبات المناخ على الحياة البحرية وبالأخص الاحتباس الحراري.

ووفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر فإن 56 بالمئة من المحيطات في العالم، أي أكبر من إجمالي مساحة اليابسة، تعرضت لتغيرات في اللون بين عامي 2002 و2022، وبحسب العلماء هذه التغيرات على الأغلب مرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري.

وكشفت الدراسة أن “التغير في ألوان المحيطات يعود إلى التباين في النظم الإيكولوجية وتحديداً في العوالق التي تعد من أبرز مكونات النظام الغذائي البحري، وتلعب دوراً حاسماً في دورة الكربون العالمية وفي إنتاج الأوكسجين الذي نتنفسه”.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة بي بي كايل من المركز الوطني لعلوم المحيطات في بريطانيا: إن “ذلك يوفر دليلا إضافيا على طريقة تأثير الأنشطة البشرية في الحياة على الأرض ضمن نطاق مكاني كبير، فهي أسلوب آخر للإضرار بالغلاف الحيوي”.

بدورها قالت ستيفاني دوتكيفيتش الباحثة المشاركة في إعداد الدراسة: “أتولى منذ سنوات إنجاز عمليات محاكاة أظهرت أن التغيرات في لون المحيطات ستحدث”، مضيفة: إن “رؤية ذلك يسجل فعلاً ليس مفاجئاً بل مخيفاً”.

كما حذر خبراء من أن تضافر العوامل البشرية والمناخية التي تتسبب في إحداث تحولات مخلة بالتوازن البيئي من شأنه أن يفاقم ضريبة تغير المناخ الذي يؤثر سلباً في مختلف أشكال الحياة البحرية والبرية ويهدد التنوع الحيوي على الأرض.

ويعد تغير المناخ السبب الأساسي في تغير درجات حرارة المحيطات، ما يؤدي بالتالي لتغير لون مياهها وتبخر المياه السطحية بسرعة أكبر ويجعل المياه تبدو أكثر ازرقاقا قياسا بلونها المعهود.

ومن ناحية أخرى فإن انتشار طحالب البلانكتون الزرقاء يجعل المحيط يبدو أكثر زرقة من المألوف، كما قد يتغير لون المياه إلى الأصفر أو البني من الغبار والرواسب والشوائب والمخلفات والعوالق في البحار والمحيطات ولكن يبقى تأثير الإشعاع الشمسي أيضا أحد أهم العوامل في تغير لون المحيطات، كون الأشعة فوق البنفسجية تعمل على تلوين المياه باللون الأخضر أو الأحمر.

يشار إلى أن الدراسة فحصت 7 ألوان للمحيطات تم رصدها بواسطة القمر الاصطناعي بين عامي 2002 و2022 وتعد دقيقة جداً لدرجة أنه يصعب تمييزها بالعين المجردة وتظهر وكأنها أزرق فقط.

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