بدء العرض الجماهيرى لفيلم الحكيم في محافظة اللاذقية

اللاذقية-سانا

انطلقت العروض الجماهيرية لفيلم الحكيم للمخرج باسل الخطيب في سينما الكندي باللاذقية مساء اليوم بحضور عدد من صناع العمل وأبطاله.

الفيلم الروائي الطويل الذي انتجته المؤسسة العامة للسينما عن نص للكاتبة ديانا جبور في أول تجربة سينمائية لها يحكي قصة طبيب يعيش في بلدة ريفية نائية، يهب علمه ووقته وخبرته لخدمة أهلها ليغدوا حكيم البلدة وطبيبها الذي لا يعالج المرض فقط بل يعري الأمراض الاجتماعية التي خلفتها الحرب على سورية وانعكاساتها على النفوس البشرية التي تجاهد لتحافظ قدر الإمكان على إنسانيتها.

مدير الثقافة في اللاذقية مجد صارم بين في تصريح لمراسلة سانا أن الفيلم الذي انطلق بمحافظات عدة يصل اليوم إلى محافظة اللاذقية بحضور أبطال العمل الفنانين الكبار دريد لحام وصباح الجزائري ومخرج العمل باسل الخطيب ووسط حضور كبير لجمهور اللاذقية الذواق والمحب للفن والسينما بما يعكس توق هذا الجمهور للأعمال المميزة التي دأبت المؤسسة العامة للسينما على إنتاجها وخاصة تلك التي ترصد وتوثق جوانب مختلفة من الحرب الإرهابية على سورية.

فاطمة ناصر

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