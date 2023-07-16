إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب طولكرم

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني بجروح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بالقرب من مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية شوفة جنوب المدينة، وأطلقت الرصاص على شاب فلسطيني، ما أدى إلى إصابته بجروح في قدمه قبل أن تقوم باعتقاله.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها عند المدخل الشرقي للقرية، وأقامت عدة حواجز، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وأصيب فلسطيني واعتقل ثلاثة آخرون في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في نابلس بالضفة الغربية.

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