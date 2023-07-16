مجلس الشعب: إذا أراد البرلمان الأوروبي أن يكون موضوعياً في مقاربته الإنسانية فلا بد من اتخاذ موقف واضح يدين ويرفض سرقة قوات الاحتلال الأمريكي، الموجودة بشكل غير شرعي على الأرض السورية لموارد الطاقة والموارد الزراعية وتهريبها خارج البلاد