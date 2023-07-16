مجلس الشعب: للأسف مازال البرلمان الأوروبي يبتعد في مقاربته للأوضاع السائدة في سورية عن تبني أي موقف محايد مستقل عن المواقف المسيئة لعدد من حكومات الدول الأوروبية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تعلن دعمها لقرارات قمة القاهرة لوضع حد للأزمة السودانية
2023-07-16
سورية تمنح الأمم المتحدة ووكالاتها إذناً باستخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر لإيصال المساعدات لمحتاجيها
2023-07-14
الدفاع الروسية: تسجيل 13 انتهاكاً من قبل التحالف الأمريكي في سورية خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-07-14
مباحثات سورية هندية لتعزيز التعاون والتدريب في مجال الاتصالات
2023-07-13
روسيا: سريان مفعول قرار مجلس الأمن رقم 2672 انتهى ويجب عدم تسييس موضوع المساعدات الإنسانية
2023-07-13
السفير علي أحمد: سورية ترفض مشروع القرار العدائي المقدم لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع فيها
2023-07-13
توقيع 3 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين سورية وعمان بختام أعمال اللجنة المشتركة
2023-07-13
محليات
معهد “إينا”يدرب عدداً من العاملين في وزارة الزراعة حول إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية
2023-07-16
الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق الورشات الحوارية التشاورية لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية
2023-07-16
المركز الوطني للزلازل: تسجيل 3 هزات ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-07-16
منصة الغابات تحذر من استمرار مستويات خطورة الحريق المرتفعة
2023-07-16
السورية للاتصالات تعلن عن حاجتها للتعاقد مع 25 مواطناً في فرع اتصالات دمشق
2023-07-16
افتتاح مركز اتصالات الدناجي بريف دمشق بعد إعادة تأهيله
2023-07-16
الإدارة المحلية: شراء آليات إطفاء جديدة للمساعدة بمكافحة الحرائق
2023-07-16
رياضة
بين خبرة ديوكوفيتش وطموح ألكاراز.. من سيتربع على عرش ويمبلدون
2023-07-16
انطلاق منافسات مهرجان شبلات كرة اليد السورية الأول في السويداء
2023-07-15
اختتام بطولة اللاذقية المفتوحة للأندية بالكاراتيه
2023-07-15
بخسارته أمام منتخب ساموا.. منتخب سورية للناشئات ثامناً في بطولة آسيا للمستوى (أ)
2023-07-15
منتخب سورية الأولمبي بكرة القدم يحرز فضية الدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر
2023-07-14
روما يضم كريستنسن على سبيل الإعارة
2023-07-14
ديوكوفيتش إلى نهائي ويمبلدون
2023-07-14
اقتصاد
أكثر من 14 ألف طن إنتاج الحسكة من البطيخ الأحمر والأصفر
2023-07-16
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 9500 ليرة للدولار الواحد
2023-07-16
عمليات حصاد القمح في درعا تشارف على الانتهاء
2023-07-16
تقديرات بإنتاج أكثر من 42 ألف طن من التفاح بالسويداء
2023-07-16
بدء قطاف محصول البندورة بمنطقة السفيرة بحلب
2023-07-15
زراعة 410 هكتارات بالذرة الصفراء في منطقة الغاب
2023-07-15
ارتفاع أسعار الذهب 3 آلاف ليرة في السوق المحلية
2023-07-15
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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الشريط الإخباري
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مجلس الشعب: للأسف مازال البرلمان الأوروبي يبتعد في مقاربته للأوضاع السائدة في سورية عن تبني أي موقف محايد مستقل عن المواقف المسيئة لعدد من حكومات الدول الأوروبية
2023-07-16
2023-07-16
hadeil
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معهد “إينا”يدرب عدداً من العاملين في وزارة الزراعة حول إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية
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مجلس الشعب: إذا أراد البرلمان الأوروبي أن يكون موضوعياً في مقاربته الإنسانية فلا بد من اتخاذ موقف واضح يدين ويرفض سرقة قوات الاحتلال الأمريكي، الموجودة بشكل غير شرعي على الأرض السورية لموارد الطاقة والموارد الزراعية وتهريبها خارج البلاد
انظر ايضاً
مجلس الشعب: إذا أراد البرلمان الأوروبي أن يكون موضوعياً في مقاربته الإنسانية فلا بد من اتخاذ موقف واضح يدين ويرفض سرقة قوات الاحتلال الأمريكي، الموجودة بشكل غير شرعي على الأرض السورية لموارد الطاقة والموارد الزراعية وتهريبها خارج البلاد
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