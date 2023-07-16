معهد “إينا”يدرب عدداً من العاملين في وزارة الزراعة حول إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية

دمشق-سانا

شارك 16 متدرباً من العاملين ذوي الاختصاص في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بدورة تدريبية تقيمها مديرية الاقتصاد الزراعي، بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة العامة “إينا”، بعنوان “إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية”، وهي جزء من سلسلة دورات متتالية بهذا الاختصاص.

وتناقش الدورة التي تستمر أربعة أيام وتعد جزءاً من سلسلة دورات متتالية ستقام بهذا الاختصاص مفهوم دراسات الجدوى الاقتصادية وأهدافها وخصائصها ومعوقاتها والدراسة التسويقية والفنية والتكاليف الاستثمارية وأنواعها والدراسة المالية والتكاليف التشغيلية والتدفقات النقدية، إلى جانب عرض دراسات الجدوى للمتدربين ومناقشتها وتقييمها.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد أهمية هذه الدورات في تأهيل وتطوير كوادر الوزارة والتحضير؛ لتشكيل فريق عمل قادر على إعداد دراسات جدوى اقتصادية تتوافق مع الواقع الراهن للاستثمار، وتتماشى مع الظروف الحالية.

ولفت قطنا إلى ضرورة وضع خطة ممنهجة لتدريب العاملين ولتأسيس كادر فني اقتصادي متخصص قادر على إعداد الدراسات النهائية الدقيقة، وفق مراحل متسلسلة بعد معرفة المقاييس الأساسية لإعداد أي دراسة جدوى، مؤكداً أهمية أن يكون هناك مخرجات لهذه الدورات وتقييم مدى الاستفادة منها وتنفيذ بيانات عملية يمكن تطبيقها على منشآت القطاع الزراعي.

واعتبر الدكتور عبد الحميد الخليل عميد معهد إينا أن هذه الدورات فرصة لتطوير الكفاءات وتعلم المنهجية العلمية الصحيحة في إعداد دراسات الجدوى، معرباً عن استعداد المعهد للتعاون مع الوزارة في إعداد الدراسات والتدريب.

مهران معلا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency