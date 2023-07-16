16 تموز 1856- بدء أعمال حفر قناة السويس

دمشق- سانا

1856- بدء أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند دي لسبس.

1863- أعمال شغب في مدينة نيويورك احتجاجاً على قانون التجنيد.

1945- الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية.. وبداية السباق النووي.

1979- استقالة أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية العراقية.

1982- متظاهرون في بنغلادش يهاجمون سفارة الولايات المتحدة في دكا احتجاجاً على دعمها لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

1990- زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر يضرب الفلبين ويودي بحياة 1600 شخص.

2004- مقتل 90 طفلاً إثر حريق شب في مدرسة ابتدائية جنوب الهند.

2013- إسبانيا تسلم المغرب رسمياً نسخ ميكروفيلم من الخزانة الزيدانية التي فقدها سلاطين المغرب وطالبوا بها منذ عام 1612م.

من مواليد هذا اليوم:

1888- فريتس زيرنيكه: عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1953.

1896- تريغفي لي: سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.

1926- إروين روز: عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2004.

من وفيات هذا اليوم:

1764- القيصر إيفان السادس إمبراطور الإمبراطورية الروسية.

1916- إيليا ميتشنيكوف: طبيب روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.

1994- جوليان شفينغر: عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.