16 تموز 1856- بدء أعمال حفر قناة السويس

دمشق- سانا
1856- بدء أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند دي لسبس.
1863- أعمال شغب في مدينة نيويورك احتجاجاً على قانون التجنيد.
1945- الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية.. وبداية السباق النووي.
1979- استقالة أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية العراقية.
1982- متظاهرون في بنغلادش يهاجمون سفارة الولايات المتحدة في دكا احتجاجاً على دعمها لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
1990- زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر يضرب الفلبين ويودي بحياة 1600 شخص.
2004- مقتل 90 طفلاً إثر حريق شب في مدرسة ابتدائية جنوب الهند.
2013- إسبانيا تسلم المغرب رسمياً نسخ ميكروفيلم من الخزانة الزيدانية التي فقدها سلاطين المغرب وطالبوا بها منذ عام 1612م.
من مواليد هذا اليوم:
1888- فريتس زيرنيكه: عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1953.
1896- تريغفي لي: سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.
1926- إروين روز: عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2004.
من وفيات هذا اليوم:
1764- القيصر إيفان السادس إمبراطور الإمبراطورية الروسية.
1916- إيليا ميتشنيكوف: طبيب روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.
1994- جوليان شفينغر: عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.