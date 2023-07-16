33 قتيلاً جراء فيضانات في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

لقي 33 شخصاً على الأقل مصرعهم، وفقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية أدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات اليوم، فيما واصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه.

وذكرت وكالة يونهاب أن مناطق عديدة شهدت على مدار أربعة أيام هطولات غزيرة للأمطار تسببت أيضاً في فيضان أحد السدود.

وتتعرض كوريا الجنوبية لفيضانات باستمرار خلال فترة الأمطار الموسمية الصيفية.

وذكرت وزارة الداخلية أن 33 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأن 10 آخرين فقد أثرهم معظمهم جراء انزلاقات تربة أو بعدما جرفتهم السيول فيما يحاول المسعفون الوصول إلى نحو 15 سيارة محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 متراً في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة، متوقعة هطول مزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل، وأكدت أن الأحوال الجوية تشكل خطراً جسيماً.

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