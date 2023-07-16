بدء العرض الجماهيري الأول لفيلم الحكيم في محافظة حمص

حمص- سانا

وسط حضور جمهور واسع بدأ مساء اليوم العرض الجماهيري الأول للفيلم الروائي الطويل “الحكيم” في محافظة حمص، بحضور الفنانين القديرين دريد لحام وصباح الجزائري ومخرجه باسل الخطيب على مسرح قصر الثقافة.

ويستعرض الفيلم انعكاسات الحرب على سلوك الناس ومصائرهم وأخلاقهم، ويرصد معالم إنسانية واجتماعية واقتصادية في سورية ما بعد الحرب، وتدور أحداثه بصدق وشفافية ضمن بلدة ريفية نائية.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار المخرج الخطيب إلى فكرة الخير والأمل في سياق أحداث الفيلم، رغم ما أفرزته الحرب من تدهور طال جوانب عديدة وأهمها الأخلاق، وحاجتنا اليوم إلى مساعدة بعضنا البعض وتحقيق حالة التكافل الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمة، والتأكيد على أن الخير يعود لفاعله.

ورأت الشاعرة هنادي أبو هنود أن الفنان دريد لحام استطاع عبر أدائه اللافت أن يقدم عملاً سينمائياً بمذاق مختلف وبمضمون إنساني وأسلوب مؤثر.

بدورهم أعرب عدد من الشباب والشابات عن إعجابهم بما حمله الفيلم من شحنة إنسانية واجتماعية، وإضاءته على دور الحرب والحصار في هجرة الشباب من معلمين وأطباء تاركين كبار السن في مواجهة مصاعب الحياة لوحدهم.

رشا محرز

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