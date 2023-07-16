حفل فني لفرقة الأرض الفلسطينية بذكرى استشهاد الكاتب غسان كنفاني في مخيم النيرب

حلب-سانا

أحيت فرقة الارض الفلسطينية التابعة لأكاديمية دار الثقافة حفلاً فنياً مساء اليوم بعنوان “تحية إلى غسان كنفاني” بذكرى استشهاده الواحدة والخمسين، وذلك في المركز الثقافي بمخيم النيرب في حلب.

وقدم أعضاء الفرقة خلال الحفل مجموعة أغان وطنية تؤكد على التمسك بحق العودة إلى فلسطين وتحرير ترابها المغتصب من العدو الاسرائيلي، واستمرار الكفاح حتى تحقيق ذلك.

وبين مدير فرقة الأرض الفلسطينية موفق الحاج في تصريح لمراسل سانا أن الحفل هو تكريم لذكرى استشهاد الكاتب والفنان التشكيلي غسان كنفاني، الذي قدم عدة روايات تتحدث عن إجرام العدو الصهيوني، ومنها: أم سعد وعائد إلى حيفا ورسالة الشمس، ما دفع العدو الإسرائيلي لاغتياله كونه كان يشكل لواء فكرياً مدرعاً حسب اعترافات زعماء العدو.

وأكد الحاج ضرورة التصدي لمحاولات العدو سرقة التراث الفلسطيني الغنائي واللباس التقليدي، مبيناً أن الفرقة تعمل على الحفاظ على التراث الفلسطيني الغنائي وتجسيده، من خلال الاستمرار بتقديم حفلاتها التي تدعو للتشبث بالأرض والحفاظ على الحقوق والمطالبة بحق العودة.

وقال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحلب نزار القاضي إن الأنشطة الثقافية المخصصة لإحياء التراث الفلسطيني ومنها حفل اليوم المهدى لروح الكاتب غسان كنفاني تؤكد التمسك بأفكار وآراء هذا المناضل وإرثه الثقافي من روايات وكتابات ستبقى خزاناً لأجيال المستقبل تشحذ هممهم للتمسك بوطنهم الأم فلسطين والاستمرار بمقاومة المحتل لتحرير الأرض المغتصبة.

يذكر أن فرقة الأرض الفلسطينية للأغنية الملتزمة الشعبية والتراثية الفلكلورية تأسست عام 1976 في لبنان بإشراف الفنانين توفيق فروخ وزياد الرحباني، ومن ثم انتقلت إلى دمشق عام 1982، وفي تاريخ 3-3-2023 عاودت نشاطها في حلب بإشراف الفنان موفق الحاج.

قصي رزوق

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