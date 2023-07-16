أمسية فنية تراثية لفرقة ملتقى أورنينا للثقافة والفنون في كاتدرائية الروح القدس بحمص

حمص-سانا

تمازج الغناء الطربي والتراثي الأصيل اليوم مع عراقة وجمال المكان ليعطي لوحة تنبض بالفرح والحياة عادت لتتجلى يوما بعد يوم في المدينة القديمة بهمة الأهالي والمهتمين بالشأن الثقافي فيها.

ففي ساحة كاتدرائية الروح القدس في حي الحميدية اليوم أحيت فرقة ملتقى أورنينا للثقافة والفنون أمسية غنائية طربية حضرها جمهور كبير، وشارك فيها مجموعة من المغنين المعروفين والموهوبين منهم جولي موسى وغسان محفوض ومضر محمود وسامي اسماعيل.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشارت قائدة الفرقة رهف سليمان إلى أن الفرقة تضم شباباً من مختلف الأعمار يسعون لتقديم الفن الراقي ويخضعون لتدريبات قبل كل حفل ليتم وضع رؤية فنية، وإضافة عدد من العناصر المهمة لنجاح الحفل.

المغنية جولي موسى قالت إنها قدمت أغاني “ليالي الأنس في فيينا وشو بيصعب عليي ومدام بتحب بتنكر ليه “، مبينة أن حفل اليوم هو لفتة جميلة في المدينة القديمة وخطوة لزرع الفرح والأمل.

المغني مضر محمود اختار أغنية من مقام البيات “حلوين من يومنا ولله” وأشار إلى أن المكان الذي أقيم فيه الحفل أعطى الجميع طاقة إيجابية.

‏لارا أحمد

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