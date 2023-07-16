المطرب سهيل دبس يغني لوديع الصافي في حلب

حلب-سانا

أحيا المطرب سهيل دبس القادم من فنزويلا اليوم في كاتدرائية السيدة للروم الملكيين الكاثوليك بحلب أمسية موسيقية بعنوان “وديعيات”، تكريماً للفنان الراحل وديع الصافي.

وأشار المطرب دبس في تصريح لمراسل سانا إلى خصوصية موسيقا وديع الصافي، التي ترجمت أجمل المقامات الشرقية بمختلف أنواع الأغاني التي ناجى فيها الله وخاطب الحبيبة ووصف الوطن.

وقال دبس: “أمسية اليوم عبارة عن صلاة للسلام بعد المعاناة، وصرخة حياة من وسط الحصار” مضيفاً: “أغاني الراحل وديع الصافي خير مناجاة تسمو بالإنسان إلى قيم وجوهر السلام”.

بدوره بين قائد الكورال روبير راشد أن الأمسية تجمع خيرة موسيقيي حلب من عازفين على الآلات الشرقية الأساسية، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب والشابات وجدوا في الأمسية فرصة للجوء إلى الموسيقا الأصيلة التي صانها الراحل وديع الصافي.

وأوضح مشرف الأمسية الأب جوزيف بسيليس أن هدفها تمحور حول العودة بذاكرة الحضور إلى أصول الموسيقا الشرقية، وقدسيتها في تهذيب الروح وسمو الكلمة وتأثير اللحن.

أوهانيس شهريان

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