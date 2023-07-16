انطلاق منافسات مهرجان شبلات كرة اليد السورية الأول في السويداء

السويداء-سانا

انطلقت اليوم في صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء منافسات مهرجان شبلات كرة اليد السورية الأول الذي يستمر لغاية الـ 18 من الشهر الجاري.

ويشارك في المهرجان الذي يقيمه الاتحاد العربي السوري لكرة اليد واللجنة التنفيذية للاتحاد العام الرياضي بالسويداء بالتعاون مع محافظة السويداء، ودعم من شركة عونك للخدمات الإدارية والتنمية 12 فريقاً من مختلف المحافظات.

وتضمن حفل الافتتاح استعراضاً للفرق المشاركة، وتقديم عروض رياضية منوعة وفنية فلكلورية، وتحية من عدد من جرحى الوطن للمشاركين من المحافظات في هذا المهرجان.

رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة اليد العميد علي صليبي قال في كلمة: إن المهرجان يقام تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي السابعة والسبعين وبالتنسيق معه، حيث نجتمع اليوم من أنحاء الوطن كافة لنطلق مشروع إعادة بناء قواعد ومستقبل كرة اليد السورية، وليكون هذا المهرجان تجربة نيرة للانطلاق للمستوى الأعلى تنظيمياً وإدارياً وفنياً من أجل إعادة ألق كرة اليد لتحقيق الطموحات على المستوى العربي والقاري والعالمي، منوهاً بجهود المعنيين بالمحافظة والداعمين لتنظيم هذا المهرجان في السويداء وانجاحه.

من جهته لفت رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام بالسويداء طارق العفيف إلى ما يحمله المهرجان من رسائل و دلالات وأهداف وطنية و رياضية واجتماعية تجمع الرياضيين من مختلف المحافظات الذين يجسدون المثل الاعلى في الوحدة والمحبة والتماسك للارتقاء بواقع لعبة كرة اليد السورية.

حضر حفل الافتتاح أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير وممثل محافظ السويداء نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس وائل جربوع والرئيس التنفيذي لشركة عونك الداعمة للمهرجان فيصل عامر وفعاليات رياضية ورسمية وشعبية.

وشهدت المباراة الافتتاحية التي حضرها محافظ السويداء المهندس بسام بارسيك فوز شبيبة درعا على العربي 10 مقابل 5 فيما فاز ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة الشرطة على النبك 15 مقابل 10 ومحردة على دريكيش 11 مقابل 6 والكرامة على مصفاة بانياس 19 مقابل 2 والحرية على البريقة 6 مقابل 3 وقاسيون على منتخب مراكز السويداء 6 مقابل 2.

وقسمت الفرق المشاركة بالمهرجان لمجموعتين ضمت الأولى مجموعة بطولة المهرجان فرق الشرطة والنبك ودريكيش ومصفاة بانياس والكرامة ومحردة، فيما ضمت المجموعة الثانية مجموعة كأس المهرجان فرق البريقة والحرية والعربي وقاسيون وشبيبة درعا ومنتخب مراكز السويداء.

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