بدء قطاف محصول البندورة بمنطقة السفيرة بحلب

حلب-سانا

بدأت عمليات قطاف محصول البندورة بريف حلب الشرقي الجنوبي بمدينة السفيرة التي تشتهر بهذا المحصول، والذي يعتبر من المحاصيل الإستراتيجية على مستوى المنطقة حيث بلغ الإنتاج في الهكتار الواحد 100 طن.

وأوضح مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني في تصريح لمراسل سانا أن المساحة المزروعة بالمحصول في منطقة السفيرة تتجاوز 1000 هكتار من أصل المساحة المخصصة لزراعة الخضار الصيفية والبالغة 3 آلاف هكتار بينما تبلغ المساحة المخصصة لزراعة الخضار الصيفية على مستوى المحافظة 7 آلاف هكتار، مؤكداً أن خطة وزارة الزراعة تهدف لدعم المحاصيل الإستراتيجية لكل منطقة على حدة، ومنها البندورة في منطقة السفيرة وأشهر أصنافها الواهي والأولغا والبندورة الفرنسية، والتي يتراوح إنتاجها ما بين 70 و 80 طناً في الهكتار الواحد، ويصل إلى 100 طن في بعض المناطق، لافتاً إلى متابعة الوحدات الإرشادية الزراعية والفنيين والمرشدين الزراعيين حالة المحصول وتقديم مستلزمات الإنتاج، ويتم تسويقه للسوق المحلي بمحافظة حلب وشحنه لباقي المحافظات.

كاميرا سانا واكبت عمليات قطاف محصول البندورة في بلدة تل عرن التابعة لمدينة السفيرة حيث بيّن المهندس جمال شيخو رئيس دائرة زراعة السفيرة أن المحصول لهذا العام وفير، ويتم تقديم الإرشادات الزراعية اللازمة للفلاحين لتأمين حاجتهم منه وتسويق الباقي داعياً إلى تأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية من أسمدة وصناديق الشحن.

المزارع غسان رشيد الذي زرع مساحة هكتار واحد من البندورة نوع واهي المناسب للمنطقة يتابع تعليمات الوحدة الإرشادية في الزراعة والسقاية وخدمة المحصول وبلغ إنتاجه 90 طناً بينما تحدث المزارع حسن حاج محمد عن إنتاجه الوفير لهذا العام من خلال المساحة المزروعة بموسم البندورة والبالغة 10 دونمات مشيراً إلى ضرورة توفير مادة مازوت المحروقات للسقاية والسماد.

قصي رزوق

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