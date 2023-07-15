الدفاع الروسية: مقتل نحو 650 مسلحاً أوكرانياً خلال معارك على محاور القتال في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها تصدت خلال اليوم الماضي لهجمات أوكرانية جديدة معظمها على محور دونيتسك، وقتل جراء ذلك نحو 650 مسلحاً أوكرانياً.

وحسب ما ذكرت الوزارة في تقريرها اليومي:

نفذت القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي محاولات هجوم على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وعلى محور دونيتسك تم صد 17 هجوماً لهذه القوات، والقضاء على مجموعة تخريب واستطلاع لها، فيما بلغت خسائر الأوكرانيين هناك 315 فرداً.

وعلى محور كراسني ليمان:

تم صد هجومين، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، وقتل ما يصل إلى 70 جندياً.

وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه:

تم صد هجومين والقضاء على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية.

خسرت القوات الأوكرانية هناك 210 جنود، كما قتل 20 عسكرياً أوكرانيا على محور كوبيانسك، ونحو 30 آخرين على محور خيرسون.

أصابت نيران القوات الروسية 73 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 93 منطقة، وتم تدمير مستودعات ذخيرة تابعة لـ 5 من ألوية الجيش الأوكراني في دونيتسك وزابوروجيه.

اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 3 قذائف هيمارس أمريكية الصنع، وأسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية.

ووصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة إلى 455 طائرة، و242 مروحية، و5015 طائرة دون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10711 دبابة ومدرعة أخرى، و1138 راجمة صواريخ، و5462 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11678 مركبة عسكرية خاصة.

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