الأمن الروسي: إحباط محاولة اغتيال رئيسة تحرير (آر تي) والصحفية كسينيا سوبتشاك

موسكو-سانا

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم أنها أحبطت محاولة مجموعة من النازيين الجدد تابعة للمخابرات الأوكرانية لتنفيذ اغتيال رئيسة تحرير (آر تي) مارغريتا سيمونيان والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.

وقالت الهيئة في بيان لها نقله موقع (آر تي): “أحبط جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية الروسية، استعدادات الأجهزة المختصة الأوكرانية لتنفيذ اغتيال مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير قناة (آر تي) التلفزيونية ووكالة (روسا سيغودنيا) للأنباء، وحسب المعلومات المتوافرة فقد كانت تجري هناك تحضيرات لاغتيال الصحفية كسينيا سوبتشاك أيضاً”.

وأوضح البيان أن رجال الأمن احتجزوا أمس في موسكو ومقاطعة ريازان أعضاء مجموعة (فقرة 88) من النازيين الجدد والذين قاموا باستطلاع عناوين العمل والإقامة للصحفيتين لافتاً إلى أنه “أثناء التحقيق أكد هؤلاء التحضير لمحاولات اغتيال بتوجيه من جهاز أمن الدولة الأوكراني مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل عن كل عملية قتل”.

وأشار البيان إلى أنه صودرت من المحتجزين بندقية كلاشينكوف و90 طلقة ذخيرة لها وسكاكين ومقبض نحاسي وهراوات مطاطية وأصفاد وشارات وأعلام تحمل رموزاً نازية، وأجهزة اتصال وحاسوب فيها بيانات تثبت نواياهم الإجرامية مبيناً أن لجنة التحقيق الروسي بصدد رفع قضايا جنائية ضد المحتجزين على صلة بالتطرف والإرهاب.

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