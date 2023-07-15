بدء فعاليات المخيم الشبيبي التطوعي التربوي الفرعي بالسويداء

السويداء-سانا

بدأت اليوم فعاليات المخيم الشبيبي التطوعي التربوي الفرعي في محافظة السويداء بمشاركة نحو 250 يافعاً وشاباً من مختلف مناطق المحافظة والذي ينظمه فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء بالتعاون مع مديرية التربية.

ويتضمن المخيم الذي تستضيفه ثانوية شكيب أرسلان في مدينة السويداء على مدار أسبوع أنشطة رياضية وفنية وثقافية وترفيهية وورشات عملية بمهارات التواصل والدعم النفسي وتدريبات على الإسعافات الأولية والفنون القتالية.

وفي تصريح لمراسل سانا ذكرت عضو قيادة فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام حنين القنطار المكلفة تسيير مكتب العمل التطوعي والمخيمات أن المخيم يهدف لصقل مواهب الشباب وتنمية مهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم خلال فصل الصيف مبينة أن هذا المخيم هو تتويج للمخيمات التي أقيمت الفترة الماضية على مستوى الروابط.

عمر الطويل

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