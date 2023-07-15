الغباش ومرتيني يطلعان على واقع المشاريع الصحية والسياحية في محافظة دير الزور

دير الزور-سانا

اطلع وزيرا الصحة الدكتور حسن الغباش والسياحة محمد رامي مرتيني على عدد من المشاريع الصحية والسياحية الجاري تنفيذها في محافظة دير الزور.

وتم خلال الجولة تفقد أعمال إعادة التأهيل المنجزة في مشفى الميادين الوطني من ترميم وبناء وإكساء وتجهيز، حيث يتكون المشفى من كتلتين بمساحة تقارب الـ 1000 م2 وبسعة 35 سريراً، ويضم أقسام الإسعاف والمخبر والصيدلية والعيادات الخارجية والأشعة والعمليات والعناية المشددة.

وتفقد وزير الصحة مقر منظومة الإسعاف والطوارئ في مدينة دير الزور وذلك بعد رفدها بسيارتين جديدتين مجهزتين بالكامل لتعزيز سرعة الاستجابة منوهاً بأداء كوادر المنظومة لواجبهم الإنساني والمهني والوطني رغم التحديات المستمرة، كما قدم التحية والشكر لهم ولعائلاتهم ولكل أبطال منظومة الإسعاف والطوارئ على امتداد أراضي الوطن.

كما افتتح الوزير الغباش البناء التعليمي لمدرسة التمريض والقبالة في المعهد الصحي، ويتألف من طابقين بمساحة إجمالية بحدود 3000 متر مربع مكونة من 14 قاعة صفية و4 قاعات محاضرات، وذلك بهدف تعزيز الخدمات وتطوير الكفاءات.

وخلال افتتاحه مخابر الصحة العامة في دير الزور أكد وزير الصحة أن هذا الافتتاح يسهم بتعزيز سرعة ترصّد كل الأوبئة والأمراض، ويخفف الضغط على المخابر المركزية في دمشق، وأصبح بالإمكان الحصول على نتائج التحاليل المتعلقة بكورونا والكوليرا والسل والمياه والجراثيم بزمن قياسي ما يؤدي إلى سرعة الاستجابة لافتاً إلى أن الأجهزة الموجودة في هذه المخابر حديثة ومتطورة، وأنهت الكوادر العاملة فيها دورات تدريبية نوعية لاستعمالها.

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