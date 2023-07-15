منتخب سورية الأولمبي بكرة القدم يحرز فضية الدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر

الجزائر-سانا

توج منتخب سورية الأولمبي بالميدالية الفضية في الدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر بعد خسارته أمام المنتخب السعودي بركلات الترجيح 5-4.

وفي مجريات المباراة كان منتخبنا الأميز في نقل الكرات القصيرة والطويلة واستطاع المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة الثانية عشرة وعادل منتخبنا النتيجة عبر مارديك مردكيان عند الدقيقة الرابعة والأربعين ليدخل المنتخبان الشوط الثاني بنزعة هجومية.

وسنحت لمنتخبنا عدة فرص لم تترجم إلى أهداف، بالمقابل كان للمنتخب السعودي فرصة هدف لكن القائم حال دون دخولها لينتهي الشوط الثاني بهدف لهدف.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي أفضت نتيجتها لمصلحة المنتخب السعودي.

وبهذه الميدالية أصبح رصيد سورية 53 ميدالية من بينها أربع عشرة ذهبية.