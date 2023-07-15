إصابة أربعة من حرس الحدود الإيراني إثر انفجار جنوب شرق البلاد

طهران-سانا

أصيب أربعة عناصر من حرس الحدود إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن مصدر أمني بالمحافظة قوله في تصريح: “إن عبوة ناسفة انفجرت عند الميل 86 لحدود المدينة ما أدى لإصابة أربعة عناصر من حرس الحدود إصابة أحدهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مركز محافظة زاهدان للعلاج”، مشيراً إلى أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث وكشف هوية منفذيه.

ولم تعلن لغاية الآن أي جماعة مسؤوليتها عن هذه العملية.

وكان ضابطان من قوات الأمن الداخلي الإيراني قتلا في الحادي عشر من آذار الماضي إثر اعتداء على دوريتهما في المحافظة ذاتها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency