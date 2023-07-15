دراسة: الشعور بالوحدة يزيد خطر الإصابة بالخرف

طوكيو-سانا

كشفت دراسة طبية حديثة أن الشعور بالوحدة يؤدي إلى تقليص حجم الدماغ ويزيد من خطر الإصابة بالخرف.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن باحثين في جامعة كيوشو اليابانية عثروا على الرابط بين الانعزال الاجتماعي وصغر حجم الدماغ الموجود لدى كبار السن، حيث كان لدى الأشخاص الذين لديهم أدنى مستوى من الاتصال الاجتماعي حجم دماغ أصغر بكثير مقارنة بأولئك الذين لديهم اتصال اجتماعي أكثر.

ودرس الباحثون فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لأكثر من 8896 شخصاً تبلغ أعمارهم نحو 65 عاماً، ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم أدنى مستوى من الاتصال الاجتماعي لديهم حجم دماغ أصغر بشكل ملحوظ.

وأوضح الباحثون أن نقص الاتصال الاجتماعي يؤدي إلى تسريع الانكماش التدريجي للدماغ الذي يحدث مع تقدم الناس في السن وبالتالي الإصابة بالخرف.

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