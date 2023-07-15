وفاة شخصين وإصابة 11 جراء حادث سير على طريق مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا

توفي مساء اليوم شخصان وأصيب 11 آخرون جراء اصطدام شاحنة كبيرة بمركبة من نوع فوكس فان على طريق مطار دمشق الدولي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن مركبة من نوع شاحنة كبيرة محملة على متنها آلية أشغال ثقيلة مدحلة اصطدمت بمركبة من نوع فوكس فان صالون مغلقة على طريق المطار “بالقرب من الجسر الرابع”، مشيرةً إلى أنه نتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة أحد عشر آخرين.

وأضافت الوزارة أن دوريات فرع مرور ريف دمشق ومخفر حتية التركمان حضرا إلى مكان الحادث، وتم نقل الوفيات وإسعاف المصابين إلى مشافي دمشق، كما تمت إزالة آثار الحادث من المكان.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف سبب الحادث.

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