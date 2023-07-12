مدفيديف.. روسيا سترد على قصف أوكراني بالذخائر العنقودية

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن بلاده سترد على قصف نفذته أوكرانيا بالذخائر العنقودية، محذرا من أن الحرب العالمية الثالثة تقترب.

وقال ميدفيديف على حسابه في موقع التلغرام كما أفاد موقع أرتي :”إن العملية العسكرية الخاصة في دونباس ستستمر بنفس الأهداف، وإن أهم تلك الأهداف هو رفض مساعي كييف للانضمام إلى حلف الناتو، لافتاً بهذا الصدد إلى أن النتائج الأولية التي أسفرت عن قمة الناتو اليوم في فيلنيوس كانت متطابقة مع توقعات روسيا المسبقة”.

وحول نتائج قمة حلف الناتو الأولية اليوم، أبدى مدفيديف اهتماماً خاصاً بقرار دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو بالرغم من أن موعد انضمامها ترك مفتوحا ولم يتم تحديد أية شروط لذلك.

كما لفت إلى قرار رفع حجم المساعدات العسكرية المقدمة لنظام كييف.

وتساءل مدفيديف: “ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا، كل شيء واضح، العملية العسكرية الخاصة ستستمر بنفس الأهداف وأحد تلك الأهداف هو رفض انضمام مجموعة نازيي كييف إلى حلف الناتو وهو ما أصررنا عليه من البداية ويعتبر أمراً مستحيلاً بالنسبة لنا” وخلص مدفيديف إلى أن هذا الهدف يعني أنه سيتعين على روسيا التخلص من هذه المجموعة، مشدداً على ضرورة إتمام هذه الخطة لإنهاء الأزمة وإحلال السلام في أوكرانيا.

وأعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه في وقت سابق اليوم عن قيام النظام الأوكراني باستهداف مدينة توكماك في المقاطعة بالذخائر العنقودية، في أول استخدام لها بعد تزويد واشنطن لنظام كييف لها.

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