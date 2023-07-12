المصارعة السورية تواصل تألقها في الدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر

الجزائر-سانا

يواصل رياضيو سورية تألقهم وحصد الميداليات المتنوعة من خلال مشاركتهم بالدورة العربية للألعاب الرياضية الخامسة عشرة المقامة حالياً بالجزائر.

المصارعة للمرة الثانية تحقق الذهب، وهذه المرة عبر اللاعب ينال برازي بوزن 86 كغ، ونال فداء الدين الأسطة فضية وزن 92 كغ وعلاء أبو شريف برونزية وزن 79 كغ.

واستطاع منتخب سورية لكرة الطاولة أن يحرز الميدالية البرونزية بمسابقة الفرق للسيدات، فتغلب على منتخب البحرين بنتيجة 3-1 وعلى العراق3-1 وعلى الأردن 3-صفر، بينما خسر أمام منتخبي الجزائر بصعوبة 3-2 وتونس3-1.

وكانت ميران الفارس افتتحت ميداليات اليوم بفوزها بفضية فردي الدراجات ضد الساعة.

ورفعت سورية رصيدها من الميداليات إلى 42 ميدالية، عشر منها ذهبية و11 فضية و21 برونزية.

محمد الخاطر

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