تربية طرطوس تنفذ عدة دورات تدريبية متنوعة تستهدف الأطر التدريسية والإدارية

طرطوس-سانا

تواصل مديرية تربية طرطوس تنفيذ دورات تدريبية متنوعة بهدف تمكين وتطوير مهارات الأطر الإدارية والتدريسية، وذلك ضمن خطة وزارة التربية في تنمية وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية.

وتستهدف الدورات التدريبية مديري المدارس في صافيتا ومدينة طرطوس، والتي تتضمن التعريف بالوسائل التعليمية وأهميتها وكيفية استثمارها وتوظيفها، إضافة إلى أمناء المخابر والمكتبات ومدرسي اللغات العربية والأجنبية وغيرهم، وكل دورة تستمر لمدة خمسة أيام.

وأشار مدير التربية علي شحود لمراسلة سانا إلى أهمية الدورات والفائدة المكتسبة منها وضرورة انعكاس نتائجها عملياً وبشكل إيجابي، إضافة إلى توظيف المهارات في سير العملية التدريسية، مشدداً على دور أمناء المخابر والمكتبات عبر أداء مهامهم وواجباتهم بالتعاون مع مدير المدرسة في استثمار الوسائل التعليمية وتحقيق المنفعة.

من جهته أوضح رئيس شعبة الوسائل والتجهيزات المدرب والمشرف على الدورات علي خضر أن الغاية من تنوع الدورات إشراك أكبر عدد ممكن من الجهاز الإداري والتعليمي، من أجل استثمار الوسيلة التعليمية وحفظها وذلك ضمن خطة وبرنامج عمل واضح، لافتاً إلى أنه يتم حالياً وبمشاركة 30 مديراً من كل المدارس في مدينة طرطوس وصافيتا تنفيذ دورة تتركز محاورها على أهمية الوسيلة التعليمية ودور المدير في استثمار الوسيلة من خلال تحفيز ومتابعة المعلمين وتعريفهم على وسائل مواد العلوم والفيزياء والرياضيات والجغرافيا، إضافة إلى تعريفهم وتدريبهم على استخدام مختلف الأجهزة السمعية والبصرية.

وأكدت المتدربتان شذا حيدر مديرة مدرسة بسماقة حلقة أولى، وفاطمة شعبان مديرة مدرسة ثانوية بحنين، أن الورشات التدريبية تساعد على زيادة الثقافة العامة وصقل الخبرة العملية عند المدير وكيفية استخدام الوسائل التعليمية كالمجهر والقارئ الصوتي وعارض الصور وغيرها، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف.

هيبه سليمان

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