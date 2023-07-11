إخماد خمسة حرائق في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمدت كوادر دائرة الحراج في مديرية الزراعة باللاذقية اليوم خمسة حرائق متفرقة بريف المحافظة، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح رئيس دائرة الحراج في المديرية المهندس جابر صقور لمراسل سانا أنه تم إخماد حريق في أراض زراعية في مزارع بقرية منجيلا بمنطقة الحفة أتى على مساحة 5 دونمات من الزيتون والرمان، وآخر في قرية بيت حماد التابعة لقسطل المعاف أتى على دونم واحد من الصنوبر، إضافة إلى حريق في غابات صنوبر بمساحة نصف دونم في قرية الشردوب التابعة للحفة، وحريق أعشاب بقرية روضو في القرداحة.

وأضاف صقور: إنه تمت السيطرة على حريق زراعي في قرية البودي التابعة لجبلة ودخل مرحلة التبريد.

ودعا صقور المزارعين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن إشعال النيران، والاتصال على الرقم المجاني 188 في حال حدوث أي حريق.

علاء ابراهيم

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