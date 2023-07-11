الخارجية الصينية: نرفض العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان

بكين-سانا

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين التأكيد على موقف بلاده الرافض للعلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان.

وقال وين بين في مؤتمر صحفي رداً على تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة تحث الجيش التايواني على بناء مختبرات حيوية جديدة لتطوير الفيروسات بشكل سري: “إذا كان التقرير المعني الذي تم ذكره صحيحاً، فلن يؤدي إلا إلى فضح طموح الولايات المتحدة لإلحاق الضرر بتايوان واستخدام واستغلال تايوان”.

وأكد وين بين أن تايوان جزء مقدس من الأراضي الصينية، وسنواجه بحزم جميع الأعمال التي تسبب الإضرار أو استغلال تايوان، مشدداً على حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصينية.

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