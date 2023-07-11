ضبط مخالفين بالاتجار غير المشروع بمادتي المازوت والقمح بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، بالتعاون مع الجهات المختصة موزعي مازوت بمخالفة تركيب وصلات إضافية بقصد الاتجار غير المشروع بمادة المازوت في السوق غير النظامية، ومخالفة عدم وجود ترصيص على قرص معايرة العداد وصمام عدم الرجوع.

وأشارت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه تمت مصادرة 12000 ليتر مازوت، بلغت قيمة غراماتها 194.400.000 ليرة سورية.

كما تم ضبط شخص في منطقة حمورية بمخالفة الاتجار بمادة القمح المحلي الواجب تسليمه لمطاحن الدولة بوزن 886 كيلوغراماً، وبقيمة غرامات بلغت 6.113.400 ليرة، وأحيل جميع المخالفين موجوداً إلى القضاء المختص.

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