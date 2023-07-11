مجلس الوزراء: وضع خطة للحفاظ على المخزون الجوفي للمياه وتأمين وصولها إلى أرياف محافظتي طرطوس واللاذقية

دمشق-سانا

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مجموعة من القضايا الخدمية والتنموية في القطاعات الزراعية والموارد المائية والتعليم العالي والتربية والصناعة والتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية إلى التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرار استيفاء الرسوم الدراسية ومتمماتها لطلاب الجامعات العامة والخاصة، ولدى المؤسسات التربوية الخاصة من خلال الحسابات المصرفية حصراً، وذلك ضمن التوجه الحكومي في تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات والتوسع بتطبيق الدفع الإلكتروني.

وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات توسيع دائرة التعاملات والمراسلات الإلكترونية بهدف السرعة في إنجاز المراسلات والحد من هدر الورقيات، وأكد أهمية تعزيز عمل اللجنة الحكومية المعنية بمحاربة الفساد في مختلف القطاعات، والتركيز على معالجة واقع الأبنية الآيلة للسقوط في المناطق المنكوبة جراء الزلزال بما يضمن عدم تسببها بأي أضرار مستقبلاً.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته أهمية وضع خطة متكاملة للحفاظ على المخزون الجوفي للمياه والحد من استنزافها بالتوازي مع اتخاذ خطوات لتحسين الواقع المائي في مختلف المناطق، وضرورة تأمين مستلزمات استمرار إيصال مياه الشرب إلى أرياف محافظتي طرطوس واللاذقية، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة والمتاحة لتأمين مياه الشرب للمواطنين في مدينة الحسكة، في ظل استمرار المحتل التركي بقطع مياه الشرب عن المحافظة.

واطلع مجلس الوزراء على واقع التأمين على الزراعات المحمية والإجراءات المتخذة لنشر الثقافة التأمينية، وأكد أهمية تشجيع الفلاحين على التأمين على مشاريعهم الزراعية المحمية للتخفيف من خسائرهم جراء الظروف المناخية، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومشجعة للإنتاج الزراعي.

واعتمد المجلس مذكرة لجنة التنمية البشرية لتطوير واقع العمل في مطابع القطاع العام وتأمين متطلبات العمل من كوادر بشرية وعمالة فنية وتقديم المحفزات للعاملين في هذا القطاع، ووضع خطة لتحديث التجهيزات وخطوط الإنتاج وتحسين جودة ونوعية المنتج.

وتم خلال الجلسة التأكيد على الإسراع بإنجاز نظام الحوافز للعاملين في الدولة، وإيجاد الحلول التي تحسّن واقع العاملين وتحافظ على الكوادر في كل وزارة.

كما اطلع مجلس الوزراء على خطة التحول إلى الري الحديث وواقع معامل إنتاج مستلزمات هذه الصناعة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، والتسهيلات والحوافز المقدمة للتوسع بالتحول إلى الري الحديث.

ووافق المجلس على استكمال ترميم وتحديث دار الأسد للثقافة والفنون في حماة، وعلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

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