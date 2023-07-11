وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: تأجيل جميع الامتحانات في الجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 19-20 من الشهر الجاري بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية ويفوض رؤساء الجامعات بتحديد المواعيد لاحقاً