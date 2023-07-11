وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: تأجيل جميع الامتحانات في الجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 19-20 من الشهر الجاري بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية ويفوض رؤساء الجامعات بتحديد المواعيد لاحقاً

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخارجية: تزويد الإدارة الأمريكية لنظام كييف بقنابل عنقودية أمر لا أخلاقي
2023-07-11
بمشاركة سورية.. انطلاق المؤتمر السادس للشراكة العربية الهندية
2023-07-11
وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية: نتطلع لإقامة علاقات متينة مع سورية
2023-07-11
ميدالية ذهبية و7 فضيات و4 برونزيات لسورية بمعسكر المدرسة المعلوماتية الدولية لليافعين في روسيا
2023-07-11
انطلاق منتدى رجال الأعمال السوري العماني في مسقط
2023-07-11
بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال لجنة التخطيط والميزانية لجمعية البرلمانات الآسيوية
2023-07-11
خبراء روس يعتزمون المشاركة في إقامة متحف تدمر
2023-07-10
محليات
مجلس الوزراء: وضع خطة للحفاظ على المخزون الجوفي للمياه وتأمين وصولها إلى أرياف محافظتي طرطوس واللاذقية
2023-07-11
مؤسسة بصمة شباب سورية تنظم نشاطاً ترفيهياً لأطفال من ذوي الإعاقة
2023-07-11
صدور نتائج الثانوية المهنية (النفطية – مناجم وتعدين) في حمص وبانياس والرميلان
2023-07-11
“نور وأمان”… مبادرة لتركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية بمدينة السويداء
2023-07-11
تعطيل الجهات العامة يومي الـ 19 والـ 20 من الشهر الجاري
2023-07-11
انتهاء أعمال البرنامج التدريبي التخصصي لممثلي المجالس المحلية المنتخبة في حلب
2023-07-11
محافظة اللاذقية تصدر القائمة الثالثة من أسماء المتضررة عقاراتهم جراء الزلزال
2023-07-11
رياضة
فضية لسورية في منافسات الدراجات بالدورة العربية في الجزائر
2023-07-11
العاروب: منتخباتنا السورية تألقت على منصات التتويج في الدورة العربية بالجزائر
2023-07-11
رئيس اتحاد بناء الأجسام: دوراتنا التدريبية لتأهيل الكوادر مستمرة وتهدف إلى تنظيم العملية التدريبية
2023-07-11
ذهبية وبرونزيتان بمنافسات المصارعة اليوم في دورة الألعاب العربية بالجزائر
2023-07-10
تشرين يتوج بطلاً لكأس الجمهورية بكرة القدم
2023-07-10
خمس ميداليات متنوعة في ختام منافسات الجمباز في الدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر
2023-07-10
فوز عمال السويداء على الرحى في بطولة الواعدات بكرة القدم
2023-07-10
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب 13 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-07-11
السورية للتجارة في حماة تفتتح صالة بيع في بلدة عين الكروم بريف حماة
2023-07-11
ارتفاع أسعار الذهب
2023-07-11
تزايد وتيرة إنتاج خضار الموسم الصيفي المسوقة في الحسكة
2023-07-11
مؤسسة الأعلاف تستجر 7.7 آلاف طن من محصول الشعير بحماة
2023-07-11
إيران توضح سبب قطع صادرات الغاز إلى العراق
2023-07-11
تسويق أكثر من 124 ألف طن قمح من أراضي منطقة الغاب
2023-07-11
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SyrianArabNewsAgency
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SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الوزراء: وضع خطة للحفاظ على المخزون الجوفي للمياه وتأمين وصولها إلى أرياف محافظتي طرطوس واللاذقية
الخارجية: تزويد الإدارة الأمريكية لنظام كييف بقنابل عنقودية أمر لا أخلاقي
تعطيل الجهات العامة يومي الـ 19 والـ 20 من الشهر الجاري
بمشاركة سورية.. انطلاق المؤتمر السادس للشراكة العربية الهندية
وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية: نتطلع لإقامة علاقات متينة مع سورية
السورية للطيران تستأنف رحلاتها إلى النجف في العراق عبر رحلتين أسبوعياً
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: تأجيل جميع الامتحانات في الجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 19-20 من الشهر الجاري بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية ويفوض رؤساء الجامعات بتحديد المواعيد لاحقاً
2023-07-11
2023-07-11
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