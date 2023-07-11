SCS-NET

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: تأجيل جميع الامتحانات في الجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 19-20 من الشهر الجاري بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية ويفوض رؤساء الجامعات بتحديد المواعيد لاحقاً

انظر ايضاً

روسيا تستخدم حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن ينتهك سيادة سورية بحجة إيصال المساعدات عبر الحدود

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved