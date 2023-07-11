مؤسسة بصمة شباب سورية تنظم نشاطاً ترفيهياً لأطفال من ذوي الإعاقة

ريف دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 65 طفلاً وطفلة من ذوي الإعاقة، أقامت إدارة القنيطرة في مؤسسة بصمة شباب سورية مكتب جديدة البلد، بالتعاون مع جمعية (همم) لذوي الاحتياجات الخاصة مؤخراً نشاطاً ترفيهياً لأطفال من ذوي الإعاقة، وذلك في منتزه الباسل الواقع في جديدة البلد بريف دمشق.

ويأتي النشاط ضمن مشروع (أنت صديقي) الذي تنفذه المؤسسة، ويهدف إلى رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وإدخال الفرحة والبهجة الى قلوبهم، حيث استمتع الأطفال خلاله بممارسة عدد من النشاطات الترفيهية التي أضفت أجواء المرح والسعادة على وجوههم، وذلك حسب مشرف إدارة القنيطرة في مؤسسة بصمة شباب سورية هيثم رحال.

وبين رحال أن النشاط تضمن توزيع الهدايا من خلال المسابقات، والهدف منه العمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المجتمع، وذلك ضمن مبادرة إنسانية تبلسم قلوب الأطفال وترسم الفرحة على محياهم.

سكينة محمد

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