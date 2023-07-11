فولودين: بولندا مستمرة بدعم نازيي كييف

موسكو-سانا

ندد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم باستمرار بولندا في تزويد نظام كييف بالأسلحة لارتكاب المزيد من الجرائم.

ونقل موقع RT”” عن فولودين قوله عبر تلغرام: “تصادف اليوم ذكرى ضحايا مذبحة البولنديين في فولين غرب أوكرانيا، وتصفيتهم على أيدي نازيي ستيبان بانديرا زعيم حركة القوميين الأوكرانيين، بين عامي 1943 و1944، حيث أبادوا بوحشية عشرات الآلاف من المدنيين البولنديين، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون”.

وأضاف: إن “وارسو التي تحيي اليوم ذكرى ضحايا فولين تزود نظام كييف بإمدادات منتظمة من السلاح ليرتكب جرائم جديدة”، معتبراً أن “أتباع بانديرا فيما سمي “الجيش الثوري الأوكراني” أحرقوا البولنديين أحياء، وكسروا رؤوسهم بالفؤوس والعصي، وأغرقوهم في الآبار، وهذه الفظائع تشهد عليها الوثائق الأرشيفية وإفادات شهود العيان الموثقة”.

وكانت مناطق غرب أوكرانيا بما فيها فولين ألحقت ببولندا إبان الحرب العالمية الأولى وبعد اجتياح ألمانيا النازية لبولندا سنة 1939، شكلت هناك جيشاً من الأوكرانيين الذين جندتهم لارتكاب أفظع الجرائم ضد المدنيين غرب أوكرانيا من روس وبولنديين.

واستمرت عصابات بانديرا بارتكاب فظائعها حتى حرر الجيش الأحمر السوفييتي بولندا، وقضى على ألمانيا النازية، فيما قامت الاستخبارات السوفيتية بتصفية بانديرا في بون، حيث كان خاضعا لحراسة أمريكية مشددة.

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