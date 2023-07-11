تزايد وتيرة إنتاج خضار الموسم الصيفي المسوقة في الحسكة

الحسكة-سانا

تتزايد وتيرة إنتاج خضار الموسم الصيفي في محافظة الحسكة مع دخول شهر تموز الحالي، لتؤمن الكميات المطلوبة من مختلف أصنافه في أسواق المحافظة، وتسهم في استقرار أسعاره.

رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال بين في تصريح لمراسل سانا أن الكميات المسوقة من الخضار الصيفية والتكثيفية في أسواق المحافظة الداخلية بلغت لتاريخه 20 ألف طن تتضمن مختلف أصناف الخضار والفواكه التي تزرع في المحافظة، حيث تضاعفت الكميات المنتجة مع دخول شهر تموز الحالي، ما ساهم في وفرة العرض في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن إنتاج الخضار مستمر خلال شهري آب وأيلول القادمين، ليبدأ بالتراجع مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

يشار إلى أن الخضار المسوقة في أسواق الحسكة تتضمن تسعة أصناف هي الخيار والبامياء والكوسا والفليفلة والباذنجان والفاصولياء والبندورة، إضافة إلى البطيخ الأحمر والأصفر.

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