نحو 934 طناً.. تقديرات إنتاج الفستق الحلبي في حمص

حمص-سانا

قدرت مديرية زراعة حمص إنتاج المحافظة من محصول الفستق الحلبي خلال الموسم الحالي بنحو 934 طناً من إجمالي المساحة المزروعة المقدرة بنحو9807 دونمات.

وأوضح المهندس يونس حمدان مدير زراعة حمص في تصريح لمراسلة سانا أن المساحات المروية للمحصول بلغت 362 دونماً، وبلغ عدد الأشجار الكلي للمساحة المروية 7360 شجرة، منها 6836 شجرة مثمرة.

وأشار حمدان إلى أن مساحة البعل من المحصول بلغت 9445 دونماً، حيث بلغ عدد الاشجار الكلي للمساحة البعل أكثر من 160 ألف شجرة، منها أكثر من 91 ألف شجرة مثمرة.

صبا خيربك

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