علماء روس يبتكرون طريقة تسهل العلاج الكيميائي لمرضى السرطان

موسكو-سانا

توصل علماء من جامعة ساراتوف الحكومية الروسية إلى طريقة للتحكم الدقيق والسريع في التركيز على أنسجة جسم معينة لتزويدها بأهم أدوية العلاج الكيميائي للسرطان.

ونشرت مجلة (فيزيوكيميكال اند انجينيرينغ اسبكتس) نتائج الدراسة العلمية التي تتمحور حول العلاج الأكثر أماناً وبأسعار معقولة وأقل تكلفة، لافتة إلى أن العلماء باتوا يركزون على فاعلية ومسار الأدوية داخل الجسم خلال العلاج السريري في جميع مراحله.

وأكدت الدراسة على ضرورة الحفاظ على الجرعة العلاجية المطلوبة، وكذلك تقييم توزيع الدواء في الأنسجة، مشيرة إلى أن الأساليب المعتمدة في الوقت الراهن لإجراء العلاج الكيميائي للسرطان تتطلب تحضيراً أولياً للعينات وتكاليفها باهظة.

وأضافت: إن هذه الأساليب ليست مناسبة للاستخدام العام وغير متوافرة لجميع الفئات، ما يعقد بشكل كبير تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

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