شبيبة السويداء تبدأ دورات تأهيل لامتحانات القبول في كليتي العمارة والفنون الجميلة

السويداء-سانا

بدأ فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء اليوم دورات تأهيل لامتحانات القبول في كليتي العمارة والفنون الجميلة للعام الحالي.

وذكرت عضو قيادة فرع الاتحاد بالسويداء رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام حنين القنطار في تصريح لمراسل سانا أن الدورات انطلقت في الرابطتين الشرقية والمدينة ،بالتعاون مع أحد المعاهد على أن تشمل رابطة شهبا أيضاً خلال الأيام القادمة، مبينة أن الدورات تقام بإشراف مختصين وبأجور رمزية للمشاركين فيها، وبشكل مجاني لأبناء الشهداء والجرحى والأيتام، وبحسم 20 بالمئة لأبناء المعلمين.

ولفتت القنطار إلى وجود تجربة جيدة لفرع الشبيبة مع دورات التأهيل، حيث كانت نسبة قبول المشاركين فيها بالكليات المذكورة على مدار السنوات الماضية 100 بالمئة.

وأشار المشرف على الدورات الفنان التشكيلي صفوان الهجري في تصريح مماثل إلى أنه يتم التركيز في التأهيل على قياس قدرات الطلاب وتعريفهم بنماذج امتحانية.

وذكرت المدرسة في كلية الفنون الجميلة الثانية بالسويداء همسة شلهوب أن التدريب يشمل طريقة الرسم بأقلام الرصاص وكيفية اختيار الخامات المتنوعة، والظل والنور والتكوين الصحيح وخامات الألوان، فيما بينت المدربة المهندسة المعمارية سالي أبو عساف أنه يتم تعريف المتدربين بالأبعاد، والتكوين وإدخالهم بأجواء الجامعة.

عمر الطويل

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