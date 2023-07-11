مخطط للاحتلال لإقامة مستوطنة في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططاً، لإقامة مستوطنة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن المخطط يتضمن إقامة 450 وحدة استيطانية على مساحة 12 دونماً، بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر جنوب شرق القدس، وإحاطتها بجدار فصل عنصري.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مخططات لإقامة عدة مستوطنات في القدس المحتلة، بينها مستوطنة بمحاذاة قرية شرفات وأخرى على أراضي جبل المكبر وقرب قرية صور باهر وحي الشيخ جراح، ما يهدد بتهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها.

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