أمسية موسيقية لعازف العود كنان ادناوي وفرقته على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

أحيا عازف العود الموسيقي القدير كنان ادناوي، بمشاركة مجموعة الموسيقيين الأكاديميين خريجي المعهد العالي للموسيقا، أمسية موسيقية على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية.

الأمسية الموسيقية ضمت العديد من المقطوعات الموسيقية جمع فيها ادناوي بين الموسيقا الكلاسكية الشرقية والغربية وأنماط تقنية موسيقية عصرية بدأها بمقطوعة موسيقية اسمها “افتتاحية تموز الأسطورة” تقدم لأول مرة في اللاذقية، ومقطوعة الحصاد بمقام البيات ومدلي قصير لألحان شعبية سورية.

كما قدم حكاية حب من مقام النهاوند، إضافة إلى مقطوعة بعنوان “مزاجي” بتكوين موسيقي مختلف، إضافة إلى تقاسيم مقام الحجاز والنهاوند ومقطوعة بعنوان “طريق دمشق وأمنيات” مع بعض الارتجالات، وختمها بمقطوعة “رقصة الحب”.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح ادناوي أن هذا العرض جاء ضمن سلسلة عروض مابين دار الأوبرا بدمشق وبعض المحافظات وتخللها تقديم مجموعة من مؤلفاته الجديدة التي صدرت ضمن البومه الجديد بعنوان “وتر”.

وبين أن جزءا من مشروعه هو الخليط الذي يقدمه ما بين العود والآلات الشرقية والغربية.

وبين محمد شحادة عازف بركاشن كروب إيقاعات أن مشروعه مع الفنان ادناوي هو شراكة يجمعها حب الموسيقا والفن، مؤكدا الرسالة السامية التي تحملها الموسيقا، وتقديم الصورة السمعية الموسيقية الجميلة للجمهور.

بدوره الفنان حسين عباس رئيس فرع نقابة الفنانين في اللاذقية بين أن جمهور اللاذقية تواق ومتعطش ليواكب النشاطات الفنية المتعددة التي تتنوع ما بين المسرح والموسيقا والغناء، والتي تقدم على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية.

وأشار مجد صارم مدير الثقافة إلى أهمية هذه الأمسية التي حظيت بحضور كبير، وخصوصا أنها جاءت بعد إعلان صناعة العود الدمشقي على لائحة التراث العالمي، وتنقل هذا العرض بعدة محافظات، وفي محافظة اللاذقية حظي باهتمام كبير لكون جمهورها عاشقا للموسيقا والمسرح ولحضور الأنشطة الثقافية المتجددة.

يشار إلى أن كنان ادناوي عازف عود سوري من عائلة موسيقية، بدأ مشروعه الفني الذي يهدف إلى تحرير آلة العود من سطوة الأطر التقليدية ليحلق بها عاليا نحو ارتجالات تنتقل بهذه الآلة المتجذرة في تاريخ المشرق العربي إلى فضاء أكثر رحابة وسطوعا، وشارك بعروض موسيقية بشكل منفرد وجماعي وله مشاركات في مهرجانات محلية ودولية وفي العديد من الدول الأوربية وقدم حفلات على مسارح مهمة في العالم وحصد مراكز متقدمة في العزف على العود، وله العديد من المؤلفات الموسيقية، وأطلق هذا العام ألبوماً موسيقياً جديدا بعنوان “وتر”.

غفار ديب

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