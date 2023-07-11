روسيا: نظام كييف يجدد التزامه بالأساليب الإرهابية

موسكو-سانا

أعلنت روسيا اليوم أن نظام كييف أعاد التأكيد على التزامه بالأساليب الإرهابية من خلال الاعتراف بمسؤوليته عن عملية استهداف جسر القرم العام الماضي التي أودت بحياة مدنيين.

ونقلت روسيا اليوم عن بيان أصدرته الخارجية الروسية أن نظام كييف أعلن مؤخراً مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على الجسر في الثامن من تشرين الأول من العام الماضي الذي أودى بحياة مدنيين، ما يؤكد التزامه بالأساليب الإرهابية ويظهر أنه لا يختلف عن أبشع تشكيلات النازيين الجدد.

يذكر أن شاحنة انفجرت على جسر القرم في الثامن من تشرين الأول من العام الماضي، ما أدى لاشتعال النار في سبع عربات قطار شحن كان يعبر الجسر الذي انهار جزئياً قبل أن يتم ترميمه واستئناف حركة المرور عبره بين القرم وباقي أراضي روسيا.

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