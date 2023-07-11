الطاقة الدولية تتوقع شح المعروض النفطي

باريس-سانا

توقعت وكالة الطاقة الدولية شح المعروض النفطي مع زيادة الطلب على النفط من الدول النامية وتخفيضات الإمدادات من أوبك بلس.

ونقلت رويترز عن فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية قوله: إنه “من المرجح أن يؤدي الطلب على النفط من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات من أوبك بلس إلى استمرار تقلص المعروض خلال النصف الثاني من العام الجاري رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي”.

وأضاف بيرول إنه “حتى في ظل النمو الاقتصادي البطيء فإن الطلب من الصين ودول أخرى قوي” مشيراً إلى أنه “إذا أخذنا في الاعتبار تخفيضات الدولة المنتجة الرئيسية لإنتاجها فإننا ما زلنا نعتقد أننا قد نشهد شحاً في المعروض بالسوق خلال النصف الثاني من العام الحالي”.

وقالت الوكالة المعنية بمراقبة الطاقة ومقرها باريس في الشهر الماضي إن الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم تعافى بعد رفع قيود كوفيد-19 وإن البلدان من خارج مجموعة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم دولاً متقدمة ستشكل 90 بالمئة من نمو الطلب هذا العام.

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