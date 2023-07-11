دول مجلس التعاون الخليجي: الاجتماع الوزاري المشترك مع روسيا إيجابي

موسكو-سانا

أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن الاجتماع الوزاري المشترك مع روسيا خرج بخطة عمل مشتركة ونتائج تخدم مصالح الجانبين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن البديوي قوله خلال تصريحه: إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بروح إيجابية وشفافة وتم تبادل وجهات النظر حيال العديد من الملفات الإقليمية والعالمية وإقرار خطة العمل المشتركة الخليجية الروسية 2023 – 2028 التي تهدف إلى تقوية العلاقات وتبادل الخبرات في العديد من الجوانب.

وشارك البديوي اليوم بالعاصمة الروسية موسكو في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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