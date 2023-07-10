خمس ميداليات متنوعة في ختام منافسات الجمباز في الدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر

الجزائر-سانا

حقق منتخب سورية للجمباز خمس ميداليات فضية و4 برونزيات، في ختام منافساته في الدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر.

وتوج اللاعب ليث نجار بالميدالية الفضية على جهاز الثابت، وبرونزيتي جهاز منصة القفز وجهاز المتوازي، بينما ظفرت اللاعبة ألكساندرا ماكسيموفا ببرونزية جهاز عارضة التوازن، وبرونزية الحركات الأرضية.

رئيس اتحاد الجمباز محمد حبوباتي، وفي تصريح لسانا، قال: في اليوم الأخير من المنافسة كنا نتأمل حصد الذهب، ولكن أجزاء قليلة حالت دون ذلك، لافتاً إلى أن لاعبي منتخبنا كانوا على قدر المسؤولية وبصموا في سجلات الدورة العربية ورفعوا علم سورية مرات عدة.

يشار إلى أن بعثة منتخباتنا حققت حتى اللحظة 33 ميدالية متنوعة.

محمد الخاطر

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