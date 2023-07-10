التربية و”اليونيسيف” تناقشان التعاون في تنفيذ مشاريع لتعويض الفاقد التعليمي

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم مع ريستو اهلانين منسق قطاع التعليم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في سورية والوفد المرافق تعزيز التعاون في تنفيذ عدد من المشاريع التربوية المتعلقة بتعويض الفاقد التعليمي، وتأهيل المدارس.

وأشار الوزير طباع إلى أن التعاون مع اليونيسيف يسهم في دعم العملية التعليمية والتربوية، وخاصة ما يتعلق بتعويض الفاقد التعليمي والدعم النفسي الاجتماعي، ولا سيما خلال الزلزال.

بدوره أشار اهلانين إلى اهتمام المنظمة بتشجيع عودة الأطفال إلى مدارسهم وتأمين مستقبلهم، لافتاً إلى أهمية التعاون مع الوزارة لدعم نجاح العملية التربوية والتعليمية.

رحاب علي

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