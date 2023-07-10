الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى الناتو له عواقب سلبية على منظومة الأمن بأوروبا وروسيا

موسكو-سانا

جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تحذير بلاده من عواقب ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، معلناً أن هذا الاحتمال سيترك عواقب سلبية جداً على منظومة الأمن في أوروبا، ويشكل خطراً مطلقاً على روسيا.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين في موسكو اليوم: إن موقف روسيا في منتهى الوضوح والثبات، ويتمثل في أن عضوية أوكرانيا في الناتو ستكون لها عواقب سلبية جداً لمجمل منظومة الأمن في أوروبا، وتشكل خطراً مطلقاً على روسيا، وهذا ما يقتضي منا رد فعل ثابت ومفهوم، لافتا إلى أن روسيا تعرف بالمناقشة الواسعة الجارية حالياً بين أعضاء الناتو حول هذا الموضوع، ووجهات النظر المختلفة بصدده.

وكان بيسكوف أكد في أيار الماضي موقف موسكو الرافض لسياسة حلف الناتو القائمة على التوسع، مبيناً أنها تتعارض مع أمن روسيا.

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