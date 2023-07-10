خبراء روس يعتزمون المشاركة في إقامة متحف تدمر

موسكو-سانا

أعلن مدير متحف الأرميتاج في مدينة سان بطرسبورغ الروسية ميخائيل بيوتروفسكي، أن خبراء من روسيا يعتزمون المشاركة في إقامة متحف تدمر كخطوة تالية بعد إقرار مشروع ترميم قوس النصر الذي تعرض لتفجير إرهابي عام 2015.

وقال بيوتروفسكي في تصريحات صحفية اليوم: “نعتزم التعاون مع الجانب السوري ودول عربية أخرى لوضع مشروع لإحياء تدمر، كسجل لتاريخ الفنون القديمة، ويسهم فيه من الجانب الروسي متحف الأرميتاج ومعهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية”.

وأشار بيوتروفسكي إلى جهود إنقاذ متحف تدمر، لافتاً إلى ترميم بعض محتوياته جزئياً من قبل الخبراء الروس.

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