فوز عمال السويداء على الرحى في بطولة الواعدات بكرة القدم

السويداء-سانا

فاز فريق عمال السويداء على الرحى بخمسة أهداف دون مقابل، في مباراتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية ضمن المرحلة الرابعة لبطولة الواعدات بكرة القدم تحت 14 عاماً، لفرق المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة نفسها، تعادل فريقا القريا وصلخد بهدف لهدف.

وبهذه النتائج يتساوى فريق عمال السويداء مع فريق أكاديمية الأبطال بصدارة ترتيب فرق المجموعة برصيد تسع نقاط لكل فريق، وتنتظر الفريقين غدا مباراة لتحديد هوية بطل المجموعة.

وتتنافس في بطولة الواعدات بكرة القدم لحساب المجموعة الثالثة فرق عمال السويداء، وأكاديمية الأبطال والرحى وصلخد والقريا.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency