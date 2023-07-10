ماتفيينكو: التجارة بين روسيا والصين تشهد نمواً مطرداً أكبر من السابق

بكين-سانا

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن التجارة المتبادلة بين روسيا والصين مرشحة لأن تتجاوز مستوى 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة انترفاكس عن ماتفيينكو قولها بعد اجتماع عقدته اليوم مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في إطار زيارتها الرسمية للصين: إنه على الرغم من كل الصعوبات والقيود غير القانونية ومحاولات تقييد التنمية في بلادنا، فإن التجارة “بين روسيا والصين” تنمو بشكل مطرد، وبوتيرة أعلى من السابق، لذلك هناك جميع الأسباب للتأكيد أنه بحلول نهاية هذا العام سيتخطى التبادل التجاري حاجز الـ 200 مليار دولار.

ولفتت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي إلى أن أكثر من 70 بالمئة من التسويات المتبادلة بين روسيا والصين تتم في الوقت الحالي بالعملات الوطنية، معربة عن ثقتها بأن يكون للصداقة الروسية الصينية، والتعاون الروسي الصيني، مستقبل عظيم.

وكانت ماتفيينكو أعلنت في وقت سابق اليوم أنها نقلت للرئيس جين بينغ رسالة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حول العلاقات المتطورة بين الجانبين.

ويشارك الوفد البرلماني الروسي برئاسة ماتفيينكو في الاجتماع الثامن للجنة التعاون البرلماني الروسية الصينية، ويضم عدداً من نواب رئيسي غرفتي الجمعية الفيدرالية الروسية “مجلسي الفيدرالية والدوما”، وروساء اللجان في الغرفتين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency