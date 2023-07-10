إزالة ورم سرطاني من صيوان أذن مريضة في مشفى الباسل بطرطوس

طرطوس-سانا

تمكن الفريق الطبي المختص في الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس من إزالة ورم ظهر منذ عدة سنوات على صيوان الأذن لمريضة راجعت العيادة الأذنية في المشفى بشكوى آفة على الصيوان بدأت صغيرة وتزايد حجمها تدريجياً، مع حدوث تقرح وتخرب في شكل الأذن.

الدكتور إسكندر عمار مدير عام الهيئة العامة لمشفى الباسل أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه تم أخذ خزعة من الورم ليتبين أنه سرطان شائك الخلايا درجة 1، موضحاً أن المريضة عولجت سابقاً بناءً على تشخيص خاطئ بما يعرف ب (الليشمانيا الجلدية) دون جدوى، وقال إن المريضة خضعت لعمل جراحي على مرحلتين بفاصل زمني مدته شهر.

وختم عمار بالقول: إن النتيجة النهائية كانت جيدة جداً من الناحية الشكلية والمرضية للمريضة بعد مراجعتها للمشفى مرات عدة لمتابعة الوضع العام لها.

يذكر أن الفريق الطبي المختص في قسم العمليات والشعبة الأذنية الذي أجرى العمل الجراحي مؤلف من رئيس الشعبة الطبيب الاختصاصي الدكتور باسم يوسف والطبيبين المقيمين بتول ديب وباسل شاهين.

فاطمة حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency