موجة حر شديدة تجتاح إسبانيا

مدريد-سانا

حذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية مواطنيها من موجة حر شديدة في البلاد تصل الحرارة فيها إلى 44 درجة مئوية.

ونقلت فرانس برس عن المتحدّث باسم الوكالة روبين ديل كامبو قوله في رسالة اليوم: إن الحرارة ستكون شديدة للغاية يومي الإثنين والثلاثاء في معظم المناطق، كما ستتجاوز الحرارة الـ 38 أو الـ 40 درجة مئوية في مناطق واسعة من البلاد، وقد تصل إلى 42 أو 44 درجة في أجزاء من الأندلس.

وبقيت الحرارة في إسبانيا الليلة الماضية مرتفعة وبلغت 33.1 درجة منتصف الليل، حيث اعتاد هذا البلد الواقع على الخط الأمامي في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري في أوروبا على درجات حرارة قصوى، وخصوصاً في الجنوب، لكنّ موجات الحر تضاعفت وباتت أكثر اشتداداً في السنوات الأخيرة، وفقاً للعلماء.

وكانت إسبانيا شهدت موجة حر شديدة قبل أسبوعين وموجة أخرى أواخر شهر نيسان الماضي وصلت الحرارة في حينه إلى 38.8 درجة، وهو مستوى يتوافق مع شهر تموز.

يذكر أن درجات الحرارة التي كانت مرتفعة بشكل قياسي خلال الصيف الماضي تسببت بوفاة أكثر من 350 شخصاً بشكل مباشر، وساهمت في زيادة أعداد الوفيات بأكثر من 20 بالمئة بين أيار وآب، بحسب الأرقام الرسمية.

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